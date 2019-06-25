Курс долара росте на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар виріс на 1 копійку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 25 червня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу виріс на 1 копійку до 26,20 гривень за долар, курс купівлі до 26,18 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 29,84 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,1800 - 26,2050 грн/долар, євро 29,8216 - 29,8474 грн/євро, російський рубль 0,4162 - 0,4171 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,1800 26,2050

EUR/UAH 29,8216 29,8474

RUB/UAH 0,4162 0,4171

Нагадаємо, 24 червня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,1700 - 26,1900 грн/долар, євро 29,7971 - 29,8173 грн/євро, російський рубль 0,4153 - 0,4158 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 25 червня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,19 грн/долар, що на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 25 червня встановлено на такому рівні: 2619,1201 гривень за 100 доларів (-10,946 гривень).