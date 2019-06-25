ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Курс долара росте на міжбанку

Новини » Фінанси    25.06.2019 - 17:10
Курс долара росте на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар виріс на 1 копійку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 25 червня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу виріс на 1 копійку до 26,20 гривень за долар, курс купівлі до 26,18 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 29,84 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,1800 - 26,2050 грн/долар, євро 29,8216 - 29,8474 грн/євро, російський рубль 0,4162 - 0,4171 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,1800    26,2050

EUR/UAH     29,8216    29,8474

RUB/UAH     0,4162      0,4171

Курс долара росте на міжбанку

Нагадаємо, 24 червня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,1700 - 26,1900 грн/долар, євро 29,7971 - 29,8173 грн/євро, російський рубль 0,4153 - 0,4158 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 25 червня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,19 грн/долар, що на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 25 червня встановлено на такому рівні: 2619,1201 гривень за 100 доларів (-10,946 гривень).

НБУ зберіг офіційний курс долара без змін Долар знижується, євро росте на готівковому ринку
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся