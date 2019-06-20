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"Закарпатгаз": с начала года зафиксировано краж газа на более чем 5 млн гривен

Новости » Энергетика    20.06.2019 - 17:09
"Закарпатгаз": с начала года зафиксировано краж газа на более чем 5 млн гривен
Иллюстративное фото (УНИАН)

Вмешательство в работу газовых сетей или приборов может привести к ситуациям, которые угрожают здоровью и жизни людей

За 5 месяцев текущего года специалистами АО "Закарпатгаз" выявлено 270 случаев несанкционированного отбора природного газа на Закарпатье. Подавляющее большинство из них, а именно 239 случаев, осуществлены бытовыми потребителями. Таким образом, нарушители повлекли убытки в размере более 5 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Самые частые нарушения, которые мы выявляем, это несанкционированные врезки в газопровод, вмешательство в работу счетчика, самостоятельное восстановление газопотребления или подключение газовых приборов", - пояснил технический директор АО "Закарпатгаз" Александр Голуб.

По словам технического директора, после выявления противоправных действий со стороны потребителей специалисты предприятия составляют акт о нарушении и передают материалы на рассмотрение соответствующей комиссии. Если комиссия определяет сумму причиненных обществу убытков, а потребитель отказывается ее платить - дело передают в суд.

"Всего за 2018 год и начало 2019 года в суд было доказано 73 дела на общую сумму почти 4 млн гривен", - добавил технический директор АО "Закарпатгаз" Александр Голуб.

В настоящее время в АО "Закарпатгаз" отмечают, что кражи газа - это не только большой риск заплатить штраф, но и реальная физическая опасность для самого потребителя и его семьи. Вмешательство в работу газовых сетей или приборов может привести к ситуациям, которые угрожают здоровью и жизни людей.

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