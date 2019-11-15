Курс доллара продолжил снижение на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 15 ноября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 2 копейки до 24,23 гривен за доллар, курс в покупке до 24,20 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 26,70 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,2000 - 24,2300 грн/доллар, евро 26,6659 - 26,7021 грн/евро, российский рубль 0,3784 - 0,3791 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,2000 24,2300 EUR/UAH 26,6659 26,7021 RUB/UAH 0,3784 0,3791

Напомним, 14 ноября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,2200 - 24,2500 грн/доллар, евро 26,6475 - 26,6750 грн/евро, российский рубль 0,3778 - 0,3784 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,24 гривен за доллар, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 15 ноября установлен на таком уровне: 2424,4999 гривен за 100 долларов (-7,0589 гривен).

Напомним, 15 ноября Верховная рада одобрила госбюджет на 2020 год, в котором заложен среднегодовой курс гривны к доллару на уровне 27 грн/доллар и 27,5 грн/доллар на конец года.

Как сообщало РБК-Украина, 9 ноября миссия Международного валютного фонда прибыла в Киев. Миссия продолжит обсуждение с властями Украины параметры новой программы.