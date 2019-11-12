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Миссия МВФ вернется в Киев на этой неделе

Новости » Экономика     12.11.2019 - 16:20
Миссия МВФ вернется в Киев на этой неделе
Фото: Йоста Люнгман (imf.org)

Кредиторы обсудят условия новой программы

Миссия Международного валютного фонда приедет в Киев в четверг, 14 ноября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба представительства МВФ в Украине.

Как отметил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, миссия МВФ продолжит обсуждение новой программы с Украиной.

"Миссия МВФ во главе с г-ном Роном ван Роденом начнет свою работу в Киеве в этот четверг 14 ноября 2019 года для продолжения обсуждений с представителями власти относительно новой программы, которая поддерживается Международным валютным фондом", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, миссия Международного валютного фонда находилась в Киеве 12-26 сентября. Миссия начала обсуждение новой трехлетней программы при поддержке МВФ в рамках механизма расширенного финансирования.

Напомним, 7 ноября директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс заявил, что дискуссии между Международным валютным фондом и Украиной о новой программе сотрудничества продолжаются. Райс подчеркнул важность укрепления верховенства права и борьбы с коррупцией в Украине и отметил, что согласование условий новой программы поддержки со стороны МВФ требует времени.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) ожидает, что Украина подпишет соглашение с Международным валютным фондом (МВФ) до конца 2019 года.

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