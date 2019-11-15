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НБУ на 15 ноября снизил официальный курс доллара

Новости » Финансы     15.11.2019 - 07:45
НБУ на 15 ноября снизил официальный курс доллара
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел еще на 7 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,24 гривен за доллар, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 15 ноября установлен на таком уровне: 2424,4999 гривен за 100 долларов (-14,6308 гривен).

При этом курс доллара на 14 ноября составляет 2431,5588 гривен за 100 долларов.

НБУ на 15 ноября снизил официальный курс доллара

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 14 ноября межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 4 копейки до 24,28 гривен за доллар, курс в покупке до 24,25 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 26,73 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 14 ноября справочный курс на уровне 24,25 грн/доллар, снизив его по сравнению с 13 ноября (24,31).

В то же время в обменных пунктах Украины 14 ноября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 10 копеек до 24,40 гривен за доллар, курс евро снизился на 13 копеек до 26,90 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,19 (24,29 - 13 ноября), продажи - 24,40 (24,50 - 13 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,52 (26,63 - 13 ноября), продажи - 26,90 (27,03 - 13 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,50 - 13 ноября), продажи 3,86 (3,85 - 13 ноября) грн за 10 рублей.

Курс доллара продолжает снижаться на межбанке НБУ снизил официальный курс доллара
Темы: Курс доллара
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