Курс долара продовжив зниження на міжбанку

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 15 листопада 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 24,23 гривень за долар, курс купівлі до 24,20 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 26,70 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,2000 - 24,2300 грн/долар, євро 26,6659 - 26,7021 грн/євро, російський рубль 0,3784 - 0,3791 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,2000 24,2300 EUR/UAH 26,6659 26,7021 RUB/UAH 0,3784 0,3791

Нагадаємо, 14 листопада 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,2200 - 24,2500 грн/долар, євро 26,6475 - 26,6750 грн/євро, російський рубль 0,3778 - 0,3784 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 15 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,24 гривень за долар, що на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 15 листопада, встановлено на такому рівні: 2424,4999 гривень за 100 доларів (-7,0589 гривень).

Нагадаємо, 15 листопада Верховна рада схвалила держбюджету на 2020 рік, в якому закладений середньорічний курс гривні до долара на рівні 27 грн/долар і 27,5 грн/долар на кінець року.

Як повідомляло РБК-Україна, 9 листопада місія Міжнародного валютного фонду прибула в Київ. Місія продовжить обговорення з владою України параметри нової програми.