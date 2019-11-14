Курс доллара продолжает снижаться на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар упал до уровня 24,25 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 15 ноября 2019 года снизился на 7 копеек до 24,25 гривен за доллар, курс в покупке до 24,22 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 26,67 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,2200 - 24,2500 грн/доллар, евро 26,6475 - 26,6750 грн/евро, российский рубль 0,3778 - 0,3784 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,2200 24,2500 EUR/UAH 26,6475 26,6750 RUB/UAH 0,3778 0,3784

Напомним, 13 ноября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,3000 - 24,3200 грн/доллар, евро 26,7567 - 26,7763 грн/евро, российский рубль 0,3770 - 0,3775 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 14 ноября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 10 копеек до 24,40 гривен за доллар, курс евро снизился на 13 копеек до 26,90 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,19 (24,29 - 13 ноября), продажи - 24,40 (24,50 - 13 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,52 (26,63 - 13 ноября), продажи - 26,90 (27,03 - 13 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,50 - 13 ноября), продажи 3,86 (3,85 - 13 ноября) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,24 гривен за доллар, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 15 ноября установлен на таком уровне: 2424,4999 гривен за 100 долларов (-14,6308 гривен).