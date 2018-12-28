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Курс доллара продолжил рост на межбанке

Новости » Финансы    28.12.2018 - 13:45
Курс доллара продолжил рост на межбанке
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Межбанковский курс вырос на 20 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 28 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 20 копеек до 27,72 грн/доллар, в покупке до 27,69 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 34 копейки до 31,77 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 27,5800 - 27,6500 грн/доллар, евро 31,5901 - 31,6647 грн/евро, российский рубль 0,3970 -  0,3982 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,6900    27,7200

EUR/UAH     31,7465    31,7782

RUB/UAH     0,3994       0,4001

Курс доллара продолжил рост на межбанкеНапомним, 27 декабря торги по доллару на межбанке торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,4900 - 27,5200 грн/доллар, евро 31,4100 - 31,4360 грн/евро, российский рубль 0,3958 - 0,3964 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,45 грн/доллар, что на 19 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 28 декабря установлен на таком уровне: 2745,4979 гривен за 100 долларов (+18,7191 гривен).

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Темы: Курс доллара
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