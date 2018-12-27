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НБУ повысил официальный курс доллара

Новости » Финансы    27.12.2018 - 16:25
НБУ повысил официальный курс доллара
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара вырос на 19 копеек после длительного периода снижения

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,45 грн/доллар, что на 19 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 28 декабря установлен на таком уровне: 2745,4979 гривен за 100 долларов (+18,7191 гривен).

При этом курс доллара на 26 декабря составляет 2726,7788 гривен за 100 долларов.

НБУ повысил официальный курс доллара

Скриншот (bank.gov.ua)

Справочное значение курса доллара на 27 декабря составило 27,45 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,4558 гривен за доллар, что 18 копеек выше, чем установленный 26 декабря (27,2761 гривен за доллар).

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 27 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 17 копеек до 27,45 грн/доллар, курс в покупке до 27,42 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 19 копеек до 31,24 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 27,60 гривен за доллар, в покупке снизился на 2 копейки до 27,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 16 копеек до 31,45 гривен за евро.

Курс доллара продолжил рост на межбанке НБУ повысил справочный курс доллара
Темы: Курс доллара
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