Курс долара продовжив зростання на міжбанку

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Міжбанківський курс виріс на 20 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 28 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 20 копійок до 27,72 грн/долар, купівлі до 27,69 грн/долар. Курс євро на продажу зріс на 34 копійки до 31,77 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 27,5800 - 27,6500 грн/долар, євро 31,5901 - 31,6647 грн/євро, російський рубль 0,3970 - 0,3982 грн/рубль.

За станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,6900 27,7200

EUR/UAH 31,7465 31,7782

RUB/UAH 0,3994 0,4001

Нагадаємо, 27 грудня торги по долару на міжбанку торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,4900 - 27,5200 грн/долар, євро 31,4100 - 31,4360 грн/євро, російський рубль 0,3958 - 0,3964 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 28 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,45 грн/долар, що на 19 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 28 грудня встановлено на такому рівні: 2745,4979 гривень за 100 доларів (+18,7191 гривень).