Курс доллара перешел к снижению

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар стоит около 24 гривен

В обменных пунктах Украины сегодня, 15 января 2020 года, в 11:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 7 копеек до 24,08 гривен за доллар, курс евро снизился на 11 копеек до 26,75 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,86 (23,90 - 14 января), продажи - 24,08 (24,15 - 14 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,34 (26,40 - 14 января), продажи - 26,75 (26,86 - 14 января) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,58 (3,57 - 14 января), продажи 3,90 (3,91 - 14 января) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 23,90-24,10 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 15 января межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии продаже снизился на 3 копейки до 23,97 гривен за доллар, курс в покупке до 23,95 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 26,67 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 15 января справочный курс на уровне 23,96 грн/доллар, снизив его по сравнению с 14 января (24,02 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Отметим, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Национальный банк проводит политику плавающего курса гривны к доллару, и в 2020 году курс может умеренно колебаться в обе стороны, в том числе и укрепляться.