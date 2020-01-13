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НБУ прогнозирует умеренные колебания гривны в 2020 году

Новости » Экономика     13.01.2020 - 13:27
НБУ прогнозирует умеренные колебания гривны в 2020 году
Фото: Екатерина Рожкова (пресс-служба НБУ)

Курс может отклоняться в разные стороны в течение года

Национальный банк проводит политику плавающего курса гривны к доллару, и в 2020 году курс может умеренно колебаться в обе стороны, в том числе и укрепляться. Об этом сказала первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью изданию FinClub.

Как отметила представитель НБУ, текущий валютный курс являет отражением рыночных тенденций. По ее словам, НБУ в 2019 году выкупил в резервы рекордный объем валюты за 14 лет - 7,9 млрд долларов. При этом нерезиденты завели около 4,3 млрд долларов в ОВГЗ.

"То есть были и другие факторы укрепления гривны: это и рост производительности в агросекторе, и внешнее финансирование, которое привлекали и государственные, и частные компании – "Нафтогаз", "Кернел" и другие. И в 2020 году курс может умеренно колебаться в обе стороны, в том числе и укрепляться", - рассказала Рожкова.

Замглавы НБУ напомнила, что в ходе кризиса в Украине наблюдалась шоковая девальвация гривны, вызванная не экономическими факторами, а ожиданиями и ужасом. По ее словам, нынешнее укрепление гривны - это результат реформ последних лет, которое могло бы начаться и раньше, но в какой-то степени сдерживалось неопределенностью, связанной с двойными выборами в стране. Подобный путь проходили и другие страны, которые реализовывали режим инфляционного таргетирования, например, Чехия или Польша в начале 2000-х.

"У нас плавающий курс, он может отклоняться в разные стороны на небольшие величины", - добавила она.

Напомним, официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), снизился за январь-декабрь 2019 года на 14,5%. По данным НБУ, курс снизился с 27,69 грн/доллар на 29 декабря 2018 года до 23,69 грн/доллар на 28 декабря 2019 года.

Отметим, руководитель проектов и программ департамента открытых рынков Национального банка Эмал Бахтари заявил, что в условиях плавающего курсообразования никто наверняка не скажет, где предел укрепления гривны.

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