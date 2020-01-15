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Межбанк открылся снижением курса доллара

Новости » Финансы     15.01.2020 - 10:45
Межбанк открылся снижением курса доллара
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар стоит дешевле 24 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 15 января 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии продаже снизился на 3 копейки до 23,97 гривен за доллар, курс в покупке до 23,95 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 26,67 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 23,9500 - 23,9700 грн/доллар, евро 26,6442 - 26,6707 грн/евро, российский рубль 0,3896 - 0,3902 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

23,9500

23,9700

EUR/UAH

26,6442

26,6707

RUB/UAH

0,3896

0,3902

Межбанк открылся снижением курса доллара

Напомним, 14 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 23,9700 - 24,0000 грн/доллар, евро 26,6594 - 26,6904 грн/евро, российский рубль 0,3906 - 0,3912 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 января 2020 года установил официальный курс на уровне 24,02 гривен за доллар, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 15 января установлен на таком уровне: 24,0257 гривен за 1 доллар (+0,0982 грн). При этом курс доллара на 14 января составляет 23,9275 гривен за 1 доллар.

Отметим, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Национальный банк проводит политику плавающего курса гривны к доллару, и в 2020 году курс может умеренно колебаться в обе стороны, в том числе и укрепляться.

НБУ на 15 января повысил официальный курс доллара НБУ повысил официальный курс доллара
Темы: Курс доллара
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