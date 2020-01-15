Курс долара перейшов до зниження

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар коштує близько 24 гривень

В обмінних пунктах України сьогодні, 15 січня 2020 року, в 11:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 7 копійок до 24,08 гривень за долар, курс євро знизився на 11 копійок до 26,75 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,86 (23,90 - 14 січня), продажу - 24,08 (24,15 - 14 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,34 (26,40 - 14 січня), продажу - 26,75 (26,86 - 14 січня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,58 (3,57 - 14 січня), продажу 3,90 (3,91 - 14 січня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 23,90-24,10 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 15 січня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії продажу знизився на 3 копійки до 23,97 гривень за долар, курс купівлі до 23,95 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 26,67 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 15 січня довідковий курс на рівні 23,96 грн/долар, знизивши його порівняно з 14 січня (24,02 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Відзначимо, перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що Національний банк проводить політику плаваючого курсу гривні до долара, та в 2020 році курс може помірно коливатися в обидві сторони, в тому числі і зміцнюватися.