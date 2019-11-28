Курс доллара перешел к росту

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар поднялся выше 24 гривен

В обменных пунктах Украины сегодня, 28 ноября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 5 копеек до 24,12 гривен за доллар, курс евро вырос на 5 копеек до 26,59 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,93 (23,89 - 27 ноября), продажи - 24,12 (24,07 - 27 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,24 (26,20 - 27 ноября), продажи - 26,59 (26,54 - 27 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,49 (3,47 - 27 ноября), продажи 3,81 (3,80 - 27 ноября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 23,7 5-24,15 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 28 ноября межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 1 копейку до 24,04 гривен за доллар, курс в покупке до 24,01 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 26,47 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 28 ноября справочный курс на уровне 24,03 грн/доллар, повысив его по сравнению с 27 ноября (23,97). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Как сообщало РБК-Украина, Минфин 27 ноября 2019 года разместил на аукционе по продаже ОВГЗ 2,388 млрд грн, в то время как на предыдущем аукционе 19 ноября объем был 1,317 млрд грн. Приток денег нерезидентов в гособлигации является одной из основных причин укрепления гривны в 2019 году.

По прогнозу аналитиков, курс доллара к гривне на текущей неделе может упасть ниже 24 гривен. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 23,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,9/24,1 грн.