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Аналитики прогнозируют падение курса доллара ниже 24 гривен

Новости » Экономика     25.11.2019 - 16:43
Аналитики прогнозируют падение курса доллара ниже 24 гривен
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Психологический уровень может не устоять

Курс доллара на текущей неделе может упасть ниже 24 гривен. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как напомнил аналитик, после активного недавнего снижения, с позапрошлой пятницы по прошлый четверг курс доллара на межбанке стабилизировался в диапазоне 24,15-24,20 грн. Снижению доллара мешали покупки Нацбанком валюты на рынке.

"Но в минувшую пятницу (22 ноября) регулятор, похоже, дрогнул, и доллар возобновил свое снижение, которое продолжилось и в понедельник. В результате, котировки на межбанке опустились до 24,04/24,06", - добавил он.

Как подчеркнул аналитик, НБУ неоднократно уверял, что его присутствие на рынке не должно мешать рыночным трендам (в нынешнем случае - на снижение доллара) и он не собирается защищать те или иные уровни.

"Именно поэтому в ближайшее время уровень 24 гривны за доллар может не устоять. Кстати, во второй половине дня понедельника во многих банках курс покупки доллара уже опустился ниже 24 грн", - сообщил он.

На начавшейся неделе ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. "Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 23,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,9/24,1 грн", - сказал Иосуб.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) на 26 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,05 гривен за доллар. Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 30 сентября - 24,08 гривен за доллар. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (15 января 2016 года) - 23,93 гривен за 1 доллар.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 18-22 ноября купил на межбанковском валютном рынке валюты на 120,00 млн долларов, что на 71,80 млн долларов меньше, чем неделей ранее (180,2 млн долларов)..

Курс доллара упал до минимума почти за четыре года Курс доллара упал до уровня 24 гривны
Темы: Курс доллара
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