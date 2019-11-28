Курс доллара немного вырос на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар стоит чуть дороже 24 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 28 ноября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 1 копейку до 24,04 гривен за доллар, курс в покупке до 24,01 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 26,47 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,0100 - 24,0400 грн/доллар, евро 26,4446 - 26,4776 грн/евро, российский рубль 0,3744 - 0,3749 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,0100 24,0400 EUR/UAH 26,4446 26,4776 RUB/UAH 0,3744 0,3749

Напомним, 27 ноября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,0100 - 24,0300 грн/доллар, евро 26,3988 - 26,4264 грн/евро, российский рубль 0,3751 - 0,3756 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 29,98 гривен за доллар, не изменив по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 28 ноября установлен на таком уровне: 2398,4391 гривен за 100 долларов (+0,1689 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, Минфин 26 ноября 2019 года разместил на аукционе по продаже ОВГЗ 2,388 млрд грн, в то время как на предыдущем аукционе 19 ноября объем был 1,317 млрд грн.

Приток денег нерезидентов в гособлигации является одной из основных причин укрепления гривны в 2019 году.

По прогнозу аналитиков, курс доллара к гривне на текущей неделе может упасть ниже 24 гривен. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 23,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,9/24,1 грн.