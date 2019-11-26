Минфин увеличил продажу гособлигаций на аукционе на 1 млрд грн

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Спросом пользовались облигации с погашением в 2023 году под 12,4%

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 26 ноября 2019 года привлекло в государственный бюджет 2,388 млрд грн, в то время как на предыдущем аукционе 19 ноября объем был 1,317 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

с погашением 06.05.2020 на сумму 2,395 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 14,10% годовых.

с погашением 23.08.2023 на сумму 2,385 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 12,40% годовых.

В тоже время выставленные на аукцион облигации погашением 30.09.2020 спросом не пользовались

Напомним, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 16,5% до 15,5% годовых с 25 октября 2019 года.

Отметим, нерезиденты за январь-октябрь 2019 года увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в 15,7 раза - с 6,3 млрд грн до 99,8 млрд грн.