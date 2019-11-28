НБУ на 28 ноября немного повысил курс доллара

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Курс незначительно вырос после обновления четырехлетнего минимума

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 29,98 гривен за доллар, не изменив по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 28 ноября установлен на таком уровне: 2398,4391 гривен за 100 долларов (+0,1689 гривен).

При этом курс доллара на 27 ноября составляет 2398,2702 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 27 ноября межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 2 копейки до 23,98 гривен за доллар, курс в покупке до 23,96 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 26,39 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 27 ноября справочный курс на уровне 23,97 грн/доллар, понизив его по сравнению с 26 ноября (23,98).

В то же время в обменных пунктах Украины 25 ноября курс доллара по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 1 копейку до 24,07 гривен за доллар, курс евро снизился на 2 копейки до 26,54 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,89 (23,90 - 26 ноября), продажи - 24,07 (24,08 - 26 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,20 (26,21 - 26 ноября), продажи - 26,54 (26,56 - 26 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,47 - 26 ноября), продажи 3,80 (3,81 - 26 ноября) грн за 10 рублей.