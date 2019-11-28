Курс долара перейшов до зростання

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар піднявся вище 24 гривень

В обмінних пунктах України сьогодні, 28 листопада 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 5 копійок до 24,12 гривень за долар, курс євро виріс на 5 копійок до 26,59 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,93 (23,89 - 27 листопада), продажу - 24,12 (24,07 - 27 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,24 (26,20 - 27 листопада), продажу - 26,59 (26,54 - 27 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,49 (3,47 - 27 листопада), продажу 3,81 (3,80 - 27 листопада) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 23,7 5-24,15 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 28 листопада міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу виріс на 1 копійку до 24,04 гривень за долар, курс купівлі до 24,01 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 5 копійок до 26,47 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 28 листопада довідковий курс на рівні 24,03 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 27 листопада (23,97). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Як повідомляло РБК-Україна, Мінфін 27 листопада 2019 року розмістив на аукціоні з продажу ОВДП 2,388 млрд грн, в той час як на попередньому аукціоні 19 листопада обсяг був 1,317 млрд грн. Приплив грошей нерезидентів в держоблігації є однією з основних причин зміцнення гривні в 2019 році.

За прогнозом аналітиків, курс долара до гривні на поточному тижні може впасти нижче 24 гривень. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 23,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,9/24,1 грн.