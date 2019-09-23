Курс доллара опустился до нового минимума

В обменных пунктах Украины сегодня, 23 сентября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 20 копеек до 24,46 гривен за доллар, курс евро снизился на 26 копеек до 26,97 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,23 (24,35 - 20 сентября), продажи - 24,46 (24,66 - 20 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 24,55 (24,66 - 20 сентября), продажи - 26,97 (27,23 - 20 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,48 (3,47 - 20 сентября), продажи 3,86 (3,87 - 20 сентября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,10-24,75 грн/доллар, немного снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 5 копеек до 24,37 гривен за доллар, курс в покупке до 24,34 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 26,82 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс минимальном значении в 2019 году - 24,33 гривен за доллар, снизив его по сравнению с 20 сентября (24,43). Таким образом, официальный курс на 23 сентября будет установлен примерно на этом же уровне.

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 16-20 сентября купил на межбанковском валютном рынке валюты на 269,60 млн долларов, что в 1,4 раза больше, чем неделей ранее (198,0 млн долларов).

Аналитики прогнозируют, что в течение текущей неделе ожидается дальнейшее снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, к концу недели доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,1/24,3 грн.