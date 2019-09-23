Курс долара опустився до нового мінімуму

В обмінних пунктах України сьогодні, 23 вересня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 20 копійок до 24,46 гривень за долар, курс євро знизився на 26 копійок до 26,97 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,23 (24,35 - 20 вересня), продажу - 24,46 (24,66 - 20 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 24,55 (24,66 - 20 вересня), продажу - 26,97 (27,23 - 20 вересня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,48 (3,47 - 20 вересня), продажу 3,86 (3,87 - 20 вересня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,10-24,75 грн/долар, трохи зменшивши його в порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 5 копійок до 24,37 гривень за долар, курс купівлі-до 24,34 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 26,82 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс мінімальному значенні в 2019 році - 24,33 гривень за долар, знизивши його порівняно з 20 вересня (24,43). Таким чином, офіційний курс на 23 вересня буде встановлено приблизно на цьому ж рівні.

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 16-20 вересня купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 269,60 млн доларів, що в 1,4 рази більше, ніж тижнем раніше (198,0 млн доларів).

Аналітики прогнозують, що протягом поточного тижня очікується подальше зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, до кінця тижня долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,1/24,3 грн.