Эксперты прогнозируют падение курса доллара на следующей неделе

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Курс доллара может упасть до 24,1 гривен

В течение следующей недели ожидается дальнейшее снижение курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,1/24,3 грн", - сказал он.

Как напомнил аналитик, курс доллара наиболее интенсивно снижался, начиная со среды, и на пятничных торгах преодолел на межбанке уровень 24,5 грн, точно так же, как ранее опустился ниже другого круглого уровня, 25,0 грн.

"Мы продолжаем наблюдать подтверждение словам НБУ, что регулятор, покупая валюту в резервы, не противодействует рыночным тенденциям, не таргетирует курс доллара и не защищает никакие уровни", - добавил он.

За минувшую неделю курс доллара к гривне заметно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,9-1,6%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 24,83 грн до 24,62 грн (-0,9%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 24,79/24,82 до 24,41/24,43 (-1,5%/-1,6%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 24,66/24,94 до 24,35/24,64 (-1,2%). При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 1,2%.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) на 23 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,43 гривен за доллар, что на 18 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 20 сентября - 24,61 гривен за доллар. Ниже курс доллара был только 3,5 года назад (18 января 2016 года) - 24,38 гривен за доллар.

Аналитики считают, что на данный момент на рынке нет предпосылок для разворота тенденции к укреплению курса гривны к доллару, однако Национальный банк сохраняет все возможности для изменения ситуации.