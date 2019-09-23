Курс доллара 23 сентября упал до минимума за 3,5 года

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар продолжает обновлять многолетние минимумы

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,43 гривен за доллар, что на 18 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 23 сентября установлен на таком уровне 2443,2618 гривен за 100 долларов (-18,4941 гривен).

При этом курс доллара на 20 сентября составляет 2461,7559 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 20 сентября - 2461,7559 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только 3,5 года назад (18 января 2016 года) - 2438,2961 гривен за 100 долларов.

Напомним, 20 сентября межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 12 копеек до 24,46 гривен за доллар, курс в покупке до 24,42 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 27,05 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс минимальном значении в 2019 году - 24,43 гривен за доллар, снизив его по сравнению с 19 сентября (24,61)

В то же время в обменных пунктах Украины 20 сентября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 9 копеек до 24,66 гривен за доллар, курс евро снизился на 13 копеек до 27,23 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,35 (24,52 - 19 сентября), продажи - 24,66 (24,75 - 19 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,78 (26,94 - 19 сентября), продажи - 27,23 (27,36 - 19 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,49 - 19 сентября), продажи 3,87 (3,87 - 19 сентября) грн за 10 рублей.

Аналитики считают, что на данный момент на рынке нет предпосылок для разворота тенденции к укреплению курса гривны к доллару, однако Национальный банк сохраняет все возможности для изменения ситуации.