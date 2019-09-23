ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НБУ увеличил покупку валюты на межбанке

Новости » Экономика    23.09.2019 - 10:23
НБУ увеличил покупку валюты на межбанке
Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Центробанк выкупает валюту, которую нерезиденты направляют на покупку гособлигаций

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 16-20 сентября купил на межбанковском валютном рынке валюты на 269,60 млн долларов, что в 1,4 раза больше, чем неделей ранее (198,0 млн долларов). Об этом сообщается на сайте НБУ.

По данным Национального банка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 3808,40 млн долларов и продал на 248,23 млн долларов.

Таким образом, с начала года чистая покупка валюты с начала года составила 3560,18 млн долларов.

Согласно информации НБУ, за минувшую неделю нерезиденты увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1035,00 млн грн до 89123,22 млн грн.

Аналитики прогнозируют, что в течение текущей неделе ожидается дальнейшее снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, к концу недели доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,1/24,3 грн.

Как сообщало РБК-Украина, международные резервы Украины в августе 2019 года выросли на 1,01% (на 174,83 млн долларов) до 22 015,0 млн долларов. Как отметили в НБУ, в августе чистая покупка Национальным банком валюты (299,4 млн долларов) на межбанковском рынке компенсировала потери на погашение и обслуживание государственного долга (257,5 млн долларов).

Эксперты прогнозируют падение курса доллара на следующей неделе Аналитики назвали курс доллара к концу года
Темы: Курс доллара
Новости Украины Курс доллараНациональный банк УкраиныОВГЗ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь