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Курс доллара на наличном рынке превысил 30 гривен

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Украина, Среда 23 февраля 2022 17:34
Курс доллара на наличном рынке превысил 30 гривен Фото: курс доллара резко вырос из-за угрозы нападения России (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 23 февраля 2022 года, курс доллара вырос на 80 копеек и превысил уровень 30 гривен. Курс евро поднялся выше 33 гривен.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга наличного рынка РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс доллара составляет:

  • покупка: 29,25 грн за доллар (+ 50 копеек),
  • продажа - 30,10 грн за доллар (+80 копеек),

Средний курс евро составляет

  • покупка 33,15 грн за евро (+ 65 копеек),
  • продажа - 34,10 грн за евро (+ 90 копеек),

Межбанк

Межбанковский валютный рынок открылся небольшим ростом курса доллара до 29,10 гривен. Однако во второй половине дня курс поднялся выше 29,50 гривен. На закрытии межбанка курс составил 29,43-29,48 гривен.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 24 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 29,25 гривен за доллар. Курс вырос на 27 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума за семь лет. Выше курс был только 26 февраля 2015 года - 30,01 гривен.

Спрос на валюту

Как заявил глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин, чистый спрос на иностранную валюту со стороны клиентов банков за последнюю неделю вырос в два раза из-за роста фактора военной угрозы.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в феврале 2022 года гривна может продолжить снижение при сохранении геополитических рисков. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 30,1-30,7 грн, евро - в диапазоне 32,8-33,5 грн.

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