Курс доллара вырос до максимума с февраля 2015 года

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 29,25 гривен за доллар. Курс вырос на 27 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 24 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 29,2549 гривен за 1 доллар (+0,2672 грн). При этом курс доллара на 23 февраля составляет: 28,9877 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума за семь лет. Выше курс был только 26 февраля 2015 года - 30,01 гривен.

Скриншот (bank.gov.ua)