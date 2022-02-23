Ситуация на валютном рынке: спрос на доллары вырос в два раза

Обменный курс гривны на валютном рынке Украины в течение текущей недели находился под усиленным давлением. Из-за роста фактора военной угрозы курс ослабился на 2,5% до 29 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook .

"Этому "способствовало" почти двукратное увеличение чистого спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков, который частично удовлетворялся интервенциями Национального банка по продаже иностранной валюты, чистый объем которых за прошедшую неделю составил 453 млн долларов", - добавил Данилишин.

Как отметил глава Совета НБУ, с начала года чистая продажа валюты Национальным банком составил 1,4 млрд долларов.