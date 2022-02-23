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Курс долара на готівковому ринку перевищив 30 гривень

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Україна, Середа 23 лютого 2022 17:34
Курс долара на готівковому ринку перевищив 30 гривень Фото: курс долара різко виріс через загрозу нападу Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 23 лютого 2022 року, курс долара виріс на 80 копійок і перевищив рівень 30 гривень. Курс євро піднявся вище 33 гривень.

Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс долара становить:

  • купівля: 29,25 грн за Долар (+50 копійок),
  • продаж-30,10 грн за Долар (+80 копійок),

Середній курс євро становить

  • купівля 33,15 грн за Євро (+65 копійок),
  • продаж-34,10 грн за Євро (+90 копійок),

Міжбанк

Міжбанківський валютний ринок відкрився невеликим зростанням курсу долара до 29,10 гривень. Однак у другій половині дня курс піднявся вище 29,50 гривень. На закритті міжбанку курс склав 29,43-29,48 гривень.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 24 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 29,25 гривень за долар. Курс зріс на 27 копійок порівняно з попереднім банківським днем. Таким чином, офіційний курс долара до гривні виріс до максимуму за сім років. Вище курс був тільки 26 лютого 2015 року - 30,01 гривень.

Попит на валюту

Як заявив голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин, чистий попит на іноземну валюту з боку клієнтів банків за останній тиждень виріс в два рази через зростання фактора військової загрози.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, в лютому 2022 року гривня може продовжити зниження при збереженні геополітичних ризиків. До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 30,1 - 30,7 грн, євро - в діапазоні 32,8-33,5 грн.

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