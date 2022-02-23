ru ua
Ср, 23 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Курс доллара на межбанке обновил семилетний максимум

Новина українською →
Украина, Среда 23 февраля 2022 17:19
Курс доллара на межбанке обновил семилетний максимум Фото: курс доллара вырос на 42 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 23 февраля 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 42 копейки до 29,48 гривен за доллар, курс в покупке до 29,43 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 43 копейки до 33,40 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 29,4300 - 29,4800 грн/доллар, евро 33,3539 - 33,4096 грн/евро, российский рубль 0,3659 - 0,3667 грн/рубль.

Курс доллара на межбанке обновил семилетний максимум

Выше курс на межбанке был только в конце февраля 2015 года - около 30 гривен за доллар.

Напомним, 22 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 29,0450 - 29,0650 грн/доллар, евро 32,9544 - 32,9771 грн/евро, российский рубль 0,3670 - 0,3675 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 29,25 гривен за доллар. Курс вырос на 27 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума за семь лет. Выше курс был только 26 февраля 2015 года - 30,01 гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ Курс гривны
NEWS
Войска РФ на границе и чрезвычайное положение. Что происходит в Украине сегодня: онлайн
Войска РФ на границе и чрезвычайное положение. Что происходит в Украине сегодня: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина