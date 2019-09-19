Курс доллара 19 сентября упал до минимума за 3,5 года

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,66 гривен за доллар, что на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 19 сентября установлен на таком уровне 2466,9853 гривен за 100 долларов (-9,4667 гривен).

При этом курс доллара на 18 сентября составляет 2476,452 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 16 сентября - 2471,0681 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только 3,5 года назад (24 января 2016 года) - 2452,174 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 18 сентября межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 4 копейки до 24,72 гривен за доллар, курс в покупке до 24,69 гривен за доллар. В дальнейшем курс упал до 24,65-24,67. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 27,31 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс минимальном значении в 2019 году - 24,67 гривен за доллар, снизив его по сравнению с 17 сентября (24,76).

В то же время в обменных пунктах Украины 17 сентября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 7 копеек до 24,81 гривен за доллар, курс евро снизился на 1 копейку до 27,42 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,59 (24,63 - 17 сентября), продажи - 24,81 (24,88 - 17 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,03 (27,01 - 17 сентября), продажи - 27,42 (27,43 - 17 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,55 (3,51 - 17 сентября), продажи 3,88 (3,89 - 17 сентября) грн за 10 рублей.

Как сообщало РБК-Украина, в проекте государственного бюджета на 2020 год, расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 28,2 грн/доллар.

Аналитики считают, что прогноз курса гривны к доллару на уровне 28,2 грн/доллар, заложенный в проекте госбюджета на 2020 год, скорее всего, не будет реализован.