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Курс доллара снижается на межбанке

Новости » Финансы    18.09.2019 - 10:35
Курс доллара снижается на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 4 копейки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 18 сентября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 4 копейки до 24,72 гривен за доллар, курс в покупке до 24,69 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 27,31 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,6900 - 24,7200 грн/доллар, евро 27,2731 - 27,3147 грн/евро, российский рубль 0,3860 - 0,3870 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,6900

24,7200

EUR/UAH

27,3046

27,3378

RUB/UAH

0,3831

0,3840

Курс доллара снижается на межбанке

Напомним, 17 сентября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,7400 - 24,7600 грн/доллар, евро 27,2956 - 27,3152 грн/евро, российский рубль 0,3843 - 0,3848 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,76 гривен за доллар, что на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 18 сентября установлен на таком уровне 2476,452 гривен за 100 долларов (-0,6923 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 17 сентября 2019 года привлекло в государственный бюджет 2,758 млрд грн

По оценкам аналитиков, гривну поддерживают нерезиденты, которые активно скупают ОВГЗ, снижая курс доллара к гривне

НБУ на 18 сентября снизил официальный курс доллара Курс доллара снизился на межбанке
Темы: Курс доллара
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