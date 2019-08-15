Курс доллара 15 августа: НБУ, межбанк, наличный рынок

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,24 гривен за доллар, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 15 августа установлен на таком уровне: 2524,9317 гривен за 100 долларов (+10,3157 гривен).

Накануне 14 августа, межбанковский валютный рынок открылся небольшим ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 3 копейки до 25,20 гривен за доллар, курс в покупке до 25,18 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 28,17 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил 14 августа справочный курс на уровне 25,24 гривен за доллар, что на 10 копеек выше, чем 13 августа (25,14 гривен за доллар).

Межбанк закрылся котировками в диапазоне в диапазоне 25,2400 - 25,2650 грн/доллар, евро 28,1829 - 28,2007 грн/евро, российский рубль 0,3838 - 0,3843 грн/рубль.

Крупнейшие банки установили 14 августа курс доллара в пределах 25,00-25,50 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

В то же время курс доллара в обменных пунктах Украины в продаже 14 августа вырос на 3 копейки до 25,39 гривен за доллар, курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 28,47 гривен за доллар.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,12 (25,08 - 13 августа), продажи - 25,39 (25,36 - 13 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,98 (27,97 - 13 августа), продажи - 28,47 (28,46 - 13 августа) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,58 (3,57 - 13 августа), продажи 3,96 (3,97 - 13 августа) грн за 10 рублей.

Актуальная информация по курсу валют на наличном рынке появится сегодня после 12:00.

Отметим, Министерство финансов Украины на аукционе 13 августа 2019 года разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1,964 млрд грн. Серьезное укрепление гривны связывают с рядом причин, одна из важнейших - резкое увеличение объема купленных нерезидентами ОВГЗ.

В то же время в НБУ заявили, что продолжат политику плавающего курса гривны, поскольку в долгосрочной перспективе она наиболее эффективна. Владимир Лепушинский, заместитель директора департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ сообщил, что одинаковая вероятность изменения обменного курса в обе стороны (как девальвации, так и ревальвации) - необходимое условие укрепление доверия к гривне и снижению долларизации экономики.