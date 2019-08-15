Курс долара 15 серпня: НБУ, міжбанк, готівковий ринок

Національний банк України (НБУ) на 15 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,24 гривень за долар, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 15 серпня встановлено на такому рівні: 2524,9317 гривень за 100 доларів (+10,3157 гривень).

Напередодні 14 серпня, міжбанківський валютний ринок відкрився невеликим зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 3 копійки до 25,20 гривень за долар, курс купівлі до 25,18 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 28,17 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив 14 серпня довідковий курс на рівні 25,24 гривень за долар, що на 10 копійок вище, ніж 13 серпня (25,14 гривень за долар).

Міжбанк закрився котируваннями в діапазоні в діапазоні 25,2400 - 25,2650 грн/долар, євро 28,1829 - 28,2007 грн/євро, російський рубль 0,3838 - 0,3843 грн/рубль.

Найбільші банки встановили 14 серпня курс долара в межах 25,00-25,50 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

У той же час курс долара обмінних пунктах України в продаж 14 серпня виріс на 3 копійки до 25,39 гривень за долар, курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 28,47 гривень за долар.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,12 (25,08 - 13 серпня), продажу - 25,39 (25,36 - 13 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,98 (27,97 - 13 серпня), продажу - 28,47 (28,46 - 13 серпня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,58 (3,57 - 13 серпня), продажу 3,96 (3,97 - 13 серпня) грн за 10 рублів.

Актуальна інформація за курсом валют на готівковому ринку з'явиться сьогодні після 12:00.

Зазначимо, Міністерство фінансів України на аукціоні 13 серпня 2019 року розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на 1,964 млрд. грн. Серйозне зміцнення гривні пов'язують з рядом причин, одна з найважливіших - різке збільшення обсягу куплених нерезидентами ОВДП.

У той же час у НБУ заявили, що продовжать політику плаваючого курсу гривні, оскільки в довгостроковій перспективі вона найбільш ефективна. Володимир Лепушинский, заступник директора департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ повідомив, що однакова ймовірність зміни обмінного курсу в обидві сторони (як девальвації, так і ревальвації) - необхідна умова зміцнення довіри до гривні та зниження доларизації економіки.