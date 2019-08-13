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"Евросолидарность" требует от Офиса президента не уклоняться от е-декларирования

Новости » Политика    13.08.2019 - 18:28
"Евросолидарность" требует от Офиса президента не уклоняться от е-декларирования
Фото: Иванна Климпуш-Цинцадзе (pinchukfund.org)

В политсиле будут инициировать изменения закона о предотвращении коррупции

Депутаты от "Европейской солидарности" намерены в первую очередь внести на рассмотрение новоизбранного парламента законопроект об изменениях в закон "О предотвращении коррупции". Об этом во время брифинга заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, представитель "Европейской Солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Мы много работали и правительством, и этим составом парламента над тем, чтобы выполнить все требования по предоставлению Украине безвизового режима. Для нас важно соблюдение всех требований, которые мы уже внедрили в жизнь, которые уже работают. Учитывая это, мы считаем необходимым в первую очередь разработать и внести законопроект, который будет предусматривать изменения в закон "О предотвращении коррупции". Поскольку вы видите, что любыми способами представители команды президента Зеленского сейчас пытаются вывести команду, которая работает непосредственно в Офисе Президента Украины из-под действия этого закона", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Она напомнила, что все представители Администрации президента Петра Порошенко проходили электронное декларирование.

"Мы все считали и продолжаем считать, что этот вопрос подотчетности, прозрачности, соответствия европейским нормам, поэтому никакое переименование Администрации на Офис Президента не должны вызывать уклонения от ответственности по электронному декларированию работников Офиса Президента Украины. Я надеюсь, что другие политические силы в парламенте поддерживают нашу инициативу и проголосуют за то, чтобы все государственные служащие, на всех высоких и политических в том числе, должностях продолжали декларировать свои доходы так, как это предусмотрено нашими обязательствами по предоставлению Украине безвизового режима", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

"Мы обращаемся к коллегам по парламенту, которые не входят в монобильшинство - это партии "Батькивщина" и "Голос" с предложением скоординировать усилия наших политических сил для соблюдения нормы регламента о пропорциональном представительстве и руководстве комитетами парламента. Пока мы не получили ответ, но ждем. Скоординировав усилия мы сделаем больше для демократии и правильного функционирования Верховной Рады", - сказала она.

"Представители оппозиции должны возглавить комитеты по вопросам регламента и свободы слова - это обеспечит качественный контроль за большинством партии "Слуга народа" в парламенте", - отметила первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

"Оппозиции должны быть переданы комитет по регламенту и свободе слова, тем фракциям, которые не относятся к монобильшинству. С этих позиций мы выходим на консультации и считаем, что очень правильно бороться не за портфели и кресла, а за принципы организации работы парламента, ведь не в фамилиях дело", - прокомментировала политик.

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