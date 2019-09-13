Курс доллара 13 сентября снизился до минимума в этом году

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,83 гривен за доллар, что на 13 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 13 сентября установлен на таком уровне 2483,1184 гривен за 100 долларов (-13,7632 гривен).

При этом курс доллара на 12 сентября составляет 2496,8816 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен два дня назад (11 сентября) - 2488,2279 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только три года назад (11 августа 2016 года) - 2481,659 гривен за 100 долларов.

Напомним, 12 сентября межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 5 копеек - 24,89 гривен за доллар, курс в покупке - 24,86 гривен за доллар. Курс евро в продаже остался на уровне 27,41 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 24,86 гривен за доллар, снизив его по сравнению с 12 сентября (24,97).

В то же время в обменных пунктах Украины 12 сентября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 11 копеек до 24,99 гривен за доллар, курс евро снизился на 16 копейки до 27,60 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,77 (24,84 - 11 сентября), продажи - 24,99 (25,10 - 11 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,16 (27,29 - 11 сентября), продажи - 27,60 (27,76 - 11 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,47 - 11 сентября), продажи 3,85 (3,88 - 11 сентября) грн за 10 рублей.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук 11 сентября заявил, что Миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибыла в Украину. По его словам, переговоры с представителями МВФ уже начались.

Как отмечает агентство Fitch Ratings, новое соглашение Украины с Международным валютным фондом, вероятно, будет включать контрольные структурные "маяки". Среди обязательств Украины могут быть новое законодательство, усиливающее надзор за финансовым сектором (закон о "сплите"), развитие рынка сельскохозяйственных земель, устойчивый прогресс и ощутимые результаты в борьбе с коррупцией, прогресс в приватизации и создание рыночного механизма для внутренних цен на газ.