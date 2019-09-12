Курс доллара снижается на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар с начала недели колеблется у психологической отметки 25 грн/доллар

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 12 сентября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 5 копеек - 24,89 гривен за доллар, курс в покупке - 24,86 гривен за доллар. Курс евро в продаже остался на уровне 27,41 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,8600 - 24,8900 грн/доллар, евро 27,3857 - 27,4163 грн/евро, российский рубль 0,3809 - 0,3815 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,8600 24,8900 EUR/UAH 27,3857 27,4163 RUB/UAH 0,3809 0,3815

Напомним, 11 сентября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,9150 - 24,9400 грн/доллар, евро 27,3940 - 27,4190 грн/евро, российский рубль 0,3809 - 0,3815 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,88 гривен за доллар, что на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 12 сентября установлен на таком уровне: 2488,2279 гривен за 100 долларов (-14,4288 гривен). Таким образом, официальный курс доллара упал ниже уровня 25 грн/доллар впервые с августа 2016 года. В последний раз курс был ниже только 14 августа 2016 года - 2485,041 грн за 100 долларов.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук 11 сентября заявил, что Миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибыла в Украину. По его словам, переговоры с представителями МВФ уже начались.

Как отмечает агентство Fitch Ratings, новое соглашение Украины с Международным валютным фондом, вероятно, будет включать контрольные структурные "маяки". Среди обязательств Украины могут быть новое законодательство, усиливающее надзор за финансовым сектором (закон о "сплите"), развитие рынка сельскохозяйственных земель, устойчивый прогресс и ощутимые результаты в борьбе с коррупцией, прогресс в приватизации и создание рыночного механизма для внутренних цен на газ.