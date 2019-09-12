Курс доллара 12 сентября: наличный рынок, межбанк, НБУ

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар находится ниже уровня 25 грн/доллар

В обменных пунктах Украины сегодня, 12 сентября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 11 копеек до 24,99 гривен за доллар, курс евро снизился на 16 копейки до 27,60 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,77 (24,84 - 11 сентября), продажи - 24,99 (25,10 - 11 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,16 (27,29 - 11 сентября), продажи - 27,60 (27,76 - 11 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,47 - 11 сентября), продажи 3,85 (3,88 - 11 сентября) грн за 10 рублей.

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,60-25,25 грн/доллар, немного снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 5 копеек - 24,89 гривен за доллар, курс в покупке - 24,86 гривен за доллар. Курс евро в продаже остался на уровне 27,41 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 24,86 гривен за доллар, снизив его по сравнению с 12 сентября (24,97). Таким образом, официальный курс на 13 сентября будет установлен примерно на этом же уровне.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук 11 сентября заявил, что Миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибыла в Украину. По его словам, переговоры с представителями МВФ уже начались.

Как отмечает агентство Fitch Ratings, новое соглашение Украины с Международным валютным фондом, вероятно, будет включать контрольные структурные "маяки". Среди обязательств Украины могут быть новое законодательство, усиливающее надзор за финансовым сектором (закон о "сплите"), развитие рынка сельскохозяйственных земель, устойчивый прогресс и ощутимые результаты в борьбе с коррупцией, прогресс в приватизации и создание рыночного механизма для внутренних цен на газ.