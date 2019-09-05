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В НБУ назвали темы для переговоров с МВФ

Новости » Экономика    05.09.2019 - 14:27
В НБУ назвали темы для переговоров с МВФ
Фото: Яков Смолий (РБК-Украина)

Миссия МВФ ожидается в Киеве на следующей неделе

На переговорах с Миссией Международного валютного фонда, которая прибудет в Киев на следующей неделе, планируется обсудить параметры новой программы с Украиной. Об этом сегодня на брифинге сказал председатель НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Смолий, с кредиторами планируют обсудить сроки новой программы, ее объем.

"И мы надеемся на успешное завершение таких переговоров", - сказал Смолий.

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Опубліковано Національний банк України Четвер, 5 вересня 2019 р.

Отметим, ранее премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что приезд миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Киев ожидается 10 сентября.

Напомним, ранее заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что Украине нужна новая долгосрочная программа сотрудничества с МВФ на общую сумму в 5-10 млрд долларов.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвидом Липтоном в Торонто заявил, что сотрудничество с МВФ остается приоритетом для украинской власти.

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