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Миссия МВФ прибыла в Киев для переговоров о новой программе

Новости » Экономика    11.09.2019 - 15:10
Миссия МВФ прибыла в Киев для переговоров о новой программе
Фото: МВФ (www.imf.org)

Объем новой программы может достигать 10 млрд долларов

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибыла в Украину для переговоров с властями. Об этом на брифинге рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Гончарук, переговоры с предтавителями миссии уже начались.

"У нас сейчас в Украину приехала миссия МВФ. Мои коллеги уже начали переговоры. Я думаю, что на следующей неделе мы уже выйдем с более развернутым месседжем об этом. На сегодня о результатах говорить рано", - сообщил он.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что приезд миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Киев ожидается 10 сентября.

Отметим, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что Украине нужна новая долгосрочная программа сотрудничества с МВФ на общую сумму в 5-10 млрд долларов.

Как отмечает агентство Fitch Ratings, новое соглашение Украины с Международным валютным фондом, вероятно, будет включать контрольные структурные "маяки". Среди обязательств Украины могут быть новое законодательство, усиливающее надзор за финансовым сектором (закон о "сплите"), развитие рынка сельскохозяйственных земель, устойчивый прогресс и ощутимые результаты в борьбе с коррупцией, прогресс в приватизации и создание рыночного механизма для внутренних цен на газ.

Среди рисков новой программы Fitch Ratings указывает плохой послужной список Украины при завершении предыдущих программ (ни одна из них не была выполнена до конца - ред.), а также потенциально негативные судебные решения, которые приведут к отмене реформ, к примеру, в отношении "ПриватБанка".

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