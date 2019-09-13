ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Курс доллара 13 сентября снизился до минимума в этом году

Новости » Финансы    13.09.2019 - 07:45
Курс доллара 13 сентября снизился до минимума в этом году
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар находится на трехлетнем минимуме

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,83 гривен за доллар, что на 13 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 13 сентября установлен на таком уровне 2483,1184 гривен за 100 долларов (-13,7632 гривен).

При этом курс доллара на 12 сентября составляет 2496,8816 гривен за 100 долларов.

Курс доллара 13 сентября снизился до минимума в этом году

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен два дня назад (11 сентября) - 2488,2279 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только три года назад (11 августа 2016 года) - 2481,659 гривен за 100 долларов.

Курс доллара 13 сентября снизился до минимума в этом году

Напомним, 12 сентября межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 5 копеек - 24,89 гривен за доллар, курс в покупке - 24,86 гривен за доллар. Курс евро в продаже остался на уровне 27,41 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 24,86 гривен за доллар, снизив его по сравнению с 12 сентября (24,97).

В то же время в обменных пунктах Украины 12 сентября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 11 копеек до 24,99 гривен за доллар, курс евро снизился на 16 копейки до 27,60 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,77 (24,84 - 11 сентября), продажи - 24,99 (25,10 - 11 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,16 (27,29 - 11 сентября), продажи - 27,60 (27,76 - 11 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,47 - 11 сентября), продажи 3,85 (3,88 - 11 сентября) грн за 10 рублей.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук 11 сентября заявил, что Миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибыла в Украину. По его словам, переговоры с представителями МВФ уже начались.

Как отмечает агентство Fitch Ratings, новое соглашение Украины с Международным валютным фондом, вероятно, будет включать контрольные структурные "маяки". Среди обязательств Украины могут быть новое законодательство, усиливающее надзор за финансовым сектором (закон о "сплите"), развитие рынка сельскохозяйственных земель, устойчивый прогресс и ощутимые результаты в борьбе с коррупцией, прогресс в приватизации и создание рыночного механизма для внутренних цен на газ.

Курс доллара на межбанке упал до минимума с начала года Курс доллара упал до минимума в этом году
Темы: Курс доллара
Новости Украины Курс долларакурс НБУКурс гривны
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь