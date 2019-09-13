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Курс долара 13 вересня знизився до мінімуму в цьому році

Новини » Фінанси    13.09.2019 - 07:45
Курс долара 13 вересня знизився до мінімуму в цьому році
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар перебуває на мінімумі трирічному

Національний банк України (НБУ) на 13 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,83 гривень за долар, що на 13 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 13 вересня, встановлений на такому рівні 2483,1184 гривень за 100 доларів (-13,7632 гривень).

При цьому курс долара на 12 вересня становить 2496,8816 гривень за 100 доларів.

Курс долара 13 вересня знизився до мінімуму в цьому році

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений два дні тому (11 вересня) - 2488,2279 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки три року тому (11 серпня 2016 року) - 2481,659 гривень за 100 доларів.

Курс долара 13 вересня знизився до мінімуму в цьому році

Нагадаємо, 12 вересня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 5 копійок - 24,89 гривень за долар, курс купівлі - 24,86 гривень за долар. Курс євро у продажу залишився на рівні 27,41 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 24,86 гривень за долар, знизивши його порівняно з 12 вересня (24,97).

У той же час в обмінних пунктах України 12 вересня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 11 копійок до 24,99 гривень за долар, курс євро знизився на 16 копійки до 27,60 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,77 (24,84 - 11 вересня), продажу - 24,99 (25,10 - 11 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,16 (27,29 - 11 вересня), продажу - 27,60 (27,76 - 11 вересня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,47 - 11 вересня), продажу 3,85 (3,88 - 11 вересня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук 11 вересня заявив, що Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) прибула в Україну. За його словами, переговори з представниками МВФ вже почалися.

Як зазначає агентство Fitch Ratings, нова угода України з Міжнародним валютним фондом, ймовірно, буде включати контрольні структурні "маяки". Серед зобов'язань України можуть бути нове законодавство, що посилює нагляд за фінансовим сектором (закон про "спліті"), розвиток ринку сільськогосподарських земель, стійкий прогрес і відчутні результати в боротьбі з корупцією, прогрес у приватизації та створення ринкового механізму для внутрішніх цін на газ.

Курс долара на міжбанку впав до мінімуму з початку року Курс долара впав до мінімуму в цьому році
Теми: Курс долара
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