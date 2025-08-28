ua en ru
На курс долара в Україні впливатимуть три фактори: банкір дав прогноз на вересень

Україна, Четвер 28 серпня 2025 10:04
На курс долара в Україні впливатимуть три фактори: банкір дав прогноз на вересень
Автор: Олександр Білоус
Експерт: Тарас Лєсовий

У вересні на валютний ринок України впливатимуть три групи факторів: економічні, геополітичні та воєнні. При цьому можливе посилення саме воєнних чинників на поведінку громадян.

По це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку.

Економічні фактори

За словами експерта, ефективна стратегія НБУ з регулювання валютного ринку вже показала результат. Режим "керованої гнучкості" зняв надмірну напругу та ситуативні перекоси через високий попит, а валютні інтервенції допомогли врівноважити ринок.

"У вересні Нацбанк може знизити облікову ставку на 1-0,5 в.п., що стане позитивним свідченням економічної ситуації в країні", - зазначив Лєсовий.

Геополітичні фактори

До геополітичних факторів він відніс воєнно-технічну та фінансову допомогу з "прицілом" на 2026 рік. За його словами, макрофінансова підтримка дозволяє покривати більшість бюджетних витрат та підтримувати економіку у стані розвитку.

"Воєнно-технічна допомога - це запорука здатності й надалі протистояти ворогові, тримати фронт та чинити спротив", - підкреслив банкір.

Воєнні фактори

Особливу увагу ринку буде прикуто до подій на фронті, наслідків обстрілів та процесу пошуку миру. Саме ця група чинників може стати визначальною у вересні.

"Всі чудово розуміють, що у вересні воєнні чинники можуть тиснути на суспільство більшою мірою, ніж це було раніше", - пояснив Лєсовий.

Курси валют у вересні

На думку експерта, за умов врахування лише економічних та геополітичних факторів суттєвих змін на валютному ринку не очікується. Долар залишатиметься прогнозованим, а коридор його коливань складе 41,6-42 грн/долар.

Вартість євро залежатиме від світових торгів пари долар/євро. "Очікується, що 1 євро торгуватиметься у діапазоні 1,15-1,25 долара, а в Україні курс буде варіюватися в межах 48-49,5 гривень", - прогнозує Лєсовий.

Нагадаємо, НБУ припини девальвацію наприкінці липня 2024 року через стрибок інфляції. За останній рік курс долара не змінився. Офіційний курс на 25 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,28 гривень за 1 долар. За останній рік курс не змінився. Станом на 25 серпня 2024 року він також був на рівні 41,28 грн/долар.

Зараз інфляція уповільнюється, через що НБУ знову може знову почати послаблювати гривню. Крім того, восени в Україні майже завжди курс долара зростає.

