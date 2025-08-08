Ціни в Україні знизилися вперше за два роки

Літня дефляція в Україні - традиційне явище, коли ціни знижуються завдяки появі нового врожаю. Воно знову зафіксоване після паузи минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, споживчі ціни в липні впали на 0,2%. До цього востаннє зниження цін спостерігалося в серпні 2023 року (на 1,4%).



Річна інфляція в липні 2025 року сповільнилася до 14,1%, порівняно з 14,3% у червні.



Ціни на продукти

За даними Держстату, продукти харчування та безалкогольні напої за місяць подешевшали на 1,1%.

Найбільше подешевшали овочі - на 23,9%. Овочі займають у витратах українців частку у 2,8%. Ціни на них влітку сильно змінюються, що призводить до стрибків загального показника інфляції. Зокрема, цього року вони призвели до зниження інфляції на 0,7%.



Крім того, цукор подешевшав на 2,8%.

Ціни на інші продукти підвищилися, але не більше ніж на 2%, що не так сильно вплинуло на загальну інфляцію.