Ціни в Україні знизилися вперше за два роки

Україна, П'ятниця 08 серпня 2025 15:00
Ціни в Україні знизилися вперше за два роки
Автор: Олександр Білоус

Літня дефляція в Україні - традиційне явище, коли ціни знижуються завдяки появі нового врожаю. Воно знову зафіксоване після паузи минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, споживчі ціни в липні впали на 0,2%. До цього востаннє зниження цін спостерігалося в серпні 2023 року (на 1,4%).
Ціни в Україні знизилися вперше за два роки

Річна інфляція в липні 2025 року сповільнилася до 14,1%, порівняно з 14,3% у червні.
Ціни в Україні знизилися вперше за два роки

Ціни на продукти

За даними Держстату, продукти харчування та безалкогольні напої за місяць подешевшали на 1,1%.

Найбільше подешевшали овочі - на 23,9%. Овочі займають у витратах українців частку у 2,8%. Ціни на них влітку сильно змінюються, що призводить до стрибків загального показника інфляції. Зокрема, цього року вони призвели до зниження інфляції на 0,7%.
Ціни в Україні знизилися вперше за два роки

Крім того, цукор подешевшав на 2,8%.

Ціни на інші продукти підвищилися, але не більше ніж на 2%, що не так сильно вплинуло на загальну інфляцію.

Ціни в Україні знизилися вперше за два роки

    Прогнози щодо інфляції

    НБУ в липні переглянув прогноз загальної інфляції на 2025 рік - тепер вона очікується на рівні 9,7% (раніше прогнозували нижчий показник - 8,7%). У 2026 році зниження продовжиться - до 6,6%, а до цільового рівня в 5% інфляція повернеться тільки у 2027 році.

    Чинний прогноз уряду на 2025 рік передбачає інфляцію грудень до грудня на рівні 9,5%.

    Прогноз на 2026-2028 роки містить два сценарії розвитку подій: оптимістичний, який містить "припущення про істотне поліпшення безпекової ситуації з 2026 року", і песимістичний - із продовженням повномасштабної агресії Росії.

    За першим сценарієм інфляція (грудень до грудня) становитиме:

    • 2026 рік - 8,6%,
    • 2027 рік - 5,9%,
    • 2028 рік - 5,3%.

    За другим сценарієм інфляція становитиме:

    • 2026 рік - 9,9%,
    • 2027 рік - 9,4%,
    • 2028 рік - 7,5%.

