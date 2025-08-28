ua en ru
На курс доллара в Украине будут влиять три фактора: банкир дал прогноз на сентябрь

Украина, Четверг 28 августа 2025 10:04
UA EN RU
На курс доллара в Украине будут влиять три фактора: банкир дал прогноз на сентябрь Фото: Курс доллара ожидается на уровне 41,6-42 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус
Эксперт: Тарас Лесовой

В сентябре на валютный рынок Украины будут влиять три группы факторов: экономические, геополитические и военные. При этом возможно усиление именно военных факторов на поведение граждан.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка.

Экономические факторы

По словам эксперта, эффективная стратегия НБУ по регулированию валютного рынка уже показала результат. Режим "управляемой гибкости" снял чрезмерное напряжение и ситуативные перекосы из-за высокого спроса, а валютные интервенции помогли уравновесить рынок.

"В сентябре Нацбанк может снизить учетную ставку на 1-0,5 п.п., что станет позитивным свидетельством экономической ситуации в стране", - отметил Лесовой.

Геополитические факторы

К геополитическим факторам он отнес военно-техническую и финансовую помощь с "прицелом" на 2026 год. По его словам, макрофинансовая поддержка позволяет покрывать большинство бюджетных расходов и поддерживать экономику в состоянии развития.

"Военно-техническая помощь - это залог способности и в дальнейшем противостоять врагу, держать фронт и оказывать сопротивление", - подчеркнул банкир.

Военные факторы

Особое внимание рынка будет приковано к событиям на фронте, последствиям обстрелов и процессу поиска мира. Именно эта группа факторов может стать определяющей в сентябре.

"Все прекрасно понимают, что в сентябре военные факторы могут давить на общество в большей степени, чем это было раньше", - пояснил Лесовой.

Курсы валют в сентябре

По мнению эксперта, при условии учета только экономических и геополитических факторов существенных изменений на валютном рынке не ожидается. Доллар будет оставаться прогнозируемым, а коридор его колебаний составит 41,6-42 грн/доллар.

Стоимость евро будет зависеть от мировых торгов пары доллар/евро. "Ожидается, что 1 евро будет торговаться в диапазоне 1,15-1,25 доллара, а в Украине курс будет варьироваться в пределах 48-49,5 гривен", - прогнозирует Лесовой.

Напомним, НБУ прекрати девальвацию в конце июля 2024 года из-за скачка инфляции. За последний год курс доллара не изменился. Официальный курс на 25 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,28 гривен за 1 доллар. За последний год курс не изменился. По состоянию на 25 августа 2024 года он также был на уровне 41,28 грн/доллар.

Сейчас инфляция замедляется, из-за чего НБУ снова может снова начать ослаблять гривну. Кроме того, осенью в Украине почти всегда курс доллара растет.

