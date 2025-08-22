Долар знову подорожчав після падіння до мінімуму з початку квітня

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після падіння до мінімуму з початку квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 25 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2839 гривень за 1 долар (+0,0654 грн).

bank.gov.ua Офіційний курс євро становитиме 47,91 гривень за 1 євро (-0,0725 грн).

bank.gov.ua На міжбанку сьогодні курс зріс на 14 копійок до 41,33-41,36 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,50 гривень, курс євро впав на 15 копійок до 48,35 гривень.