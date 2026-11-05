Курс долара сягає рекордів. Чи дійсно був ажіотаж на валюту та як реагує НБУ

Різка девальвація гривні

У кінці вересня – протягом жовтня офіційний курс коливався і декілька разів перевищував 45 гривень, в середньому він був на рівні близько 44,6 гривень.

"Потім (майже одразу) він виріс до 45,6 гривень (офіційний курс на 28 жовтня – ред.). Тобто плюс одна гривня буквально за кілька днів – це дуже швидко", – говорить президент інвестиційної групи "Універ", доктор філософії у галузі державного управління Тараса Козак.

До того ж, на 4 листопада офіційний курс долара оновив рекорд та досяг 45,67 гривень.

Завдання Нацбанку на валютному ринку – це згладжування піків, тобто не допускати ситуації, коли курс сильно змінюється в один або інший бік. Це дуже важливо, оскільки, для економічних агентів (компанії, банки та населення), різкі коливання – це дуже незручна ситуація, адже немає прогнозованості.

"Проблема не в девальвації, а в різкому падінні, яке відбулося у розмірі 1,5-2% за кілька днів, а це дуже багато", – говорить експерт.

В НБУ визнають, що протягом другої половини жовтня відбулося послаблення гривні, але зазначають, що головними факторами цього стали зниження пропозиції валюти та зростання попиту на неї.

Попит на валюту зріс через розблокування бюджетних видатків, які були призупинені згідно урядової програми економії. Зокрема, відновилося відшкодування ПДВ компаніям, яке стримало пропозицію валюти з боку експортерів. Інші бюджетні видатки стимулювали попит на валюту. В той же час пропозиція долара цього року є значно меншою через блокування портів та обмеження експорту, пояснили РБК-Україна в прес-центрі Нацбанку.

Ажіотажний попит на долар

Банки, компанії та населення й так постійно чують інформацію про проблеми з отриманням зовнішньої фінансової допомоги, скороченням видатків, не відшкодуванням ПДВ, блокуванням портів та зупинкою металургії.

"Коли на такому фоні, агент чує ще й про різке зростання курсу долара, він одразу біжить в обмінник за валютою і починається ажіотаж", – коментує засновник компанії "Універ".

Свідченням того, що НБУ допустив занадто різку девальвацію є те, що обмінний курс перевищував вартість долара на міжбанківському ринку на цілу гривню, вважає він.

"Обмінники чітко показують оцінку девальвації населенням: коли готівковий курс більш ніж на гривню перевищує міжбанк – це значить, що Нацбанк помилився і допустив ажіотаж", – говорить Тарас Козак.

Представники Нацбанку зазначають, що попит на долар з боку населення збільшився, це обумовлене типовим сезонним зростанням, а також за рахунок того, що з початку цього місяця обнулилися щомісячні ліміти для купівлі валюти (регулярна дія) і компанії почали купувати долар.

"На цьому тлі окремі учасники ринку надмірно підвищили котирування купівлі-продажу готівкової валюти", – вважають в Нацбанку.

Щоб зупинити надмірне зростання вартості долара на готівковому ринку, по-перше, НБУ провів консультації з ринком, а, по-друге, регулятор провів обмін безготівкової валюти банків на готівку для поповнення їх кас.

В результаті цієї операції, яка відбулася 3 листопала, виявилося, що попит банків на готівковий долар становив лише 14 млн доларів, тоді як загальна пропозиція від НБУ була на рівні 100 млн доларів.

"Нацбанк задовольнив заявки банків у повному обсязі, отже економічних причин для збільшення різниці між офіційним курсом та курсом продажу іноземної валюти фінансовими установами немає", – прокоментували виданню в НБУ та додали, що подібний обмін був проведений 4 і буде здійснений 5 листопада.

Чи міг НБУ уникнути валютного стрибка

Тарас Козак вважає, що у Національного банку були всі можливості, щоб не допустити різкого стрибка курсу до 45,6 гривень. Для цього у нього є золотовалютні резерви. "Вони – величезні (47,1 млрд доларів – ред.). На кінець року Нацбанк очікує, що вони зростуть до понад 60 млрд доларів", - говорить співрозмовник.

Але протягом минулого робочого тижня (26-30 жовтня) Нацбанк й так здійснив рекордну інтервенцію на міжбанківському валютному ринку, продавши 1,8 млрд доларів.

Допускаючи різку девальвацію, регулятор "палить" золотовалютні резерви в більшому розмірі, ніж якби він витрачав їх на для підтримки процесу помірної девальвації, вважає Тарас Козак.

У Нацбанку є й інші важелі впливу – це обмеження купівлі валюти для забезпечення некритичного імпорту, також регулятор може спілкуватися з банками та переконати їх не вести агресивну купівлю валюти на міжбанківському ринку, додає засновник компанії "Універ".

У відповідь у Нацбанку повідомили, що регулятор дійсно провів консультації з ринком. Під час дискусії брався до уваги той факт, що НБУ задовольнив частину попиту, яка була потрібна банкам для наповнення їх кас готівковим доларом.

"Тому економічних причин для зростання різниці між курсом готівкових та безготівкових операцій не було", – переконані в НБУ.

Представники НБУ додають, що регулятор не має цілей щодо конкретних значень курсу і притримується політики на згладжування надмірних коливань на ринку.