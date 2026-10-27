Долар оновив максимум: актуальний курс НБУ на 28 жовтня та чому валюта росте

Скільки коштує валюта та чому долар продовжує дорожчати, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

На середу, 28 жовтня, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 45,60 грн. Це на 7 копійок більше, ніж у вівторок, 27 жовтня, коли американська валюта коштувала 45,53 грн. Новий показник став історичним максимумом офіційного курсу долара.

Офіційний курс євро, навпаки, знизився. На 28 жовтня він становить 50,85 грн – на 10 копійок менше, ніж попереднього робочого дня, коли європейська валюта коштувала 50,95 грн.

Фото: курс валют НБУ на 28 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

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Чому долар продовжує дорожчати

Однією з можливих причин зростання курсу долара є невизначеність щодо отримання міжнародного фінансування. Про це у коментарі для РБК-Україна розповів засновник та президент інвестиційної групи ''УНІВЕР'' Тарас Козак.

За словами експерта, Україна потребує фінансової підтримки міжнародних партнерів, зокрема Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду, до кінця цього року й на наступний рік. Водночас для отримання коштів необхідно виконати низку вимог партнерів, а готовності влади рухатися в цьому напрямі, на думку Козака, наразі недостатньо.

Частину зобов’язань уже виконали, зокрема щодо оподаткування посилок та інших технічних питань. Однак у сфері боротьби з корупцією, за якою Україна також взяла на себе зобов’язання, прогресу, за оцінкою експерта, бракує. Він звертає увагу, що відповідні законопроєкти не вносять і не виносять на голосування у Верховній Раді.

Козак вважає, що саме це може бути однією з небагатьох суттєвих змін за останні місяці, яка впливає на очікування учасників валютного ринку.

Чи змінилися умови на валютному ринку

За словами Козака, обсяги торгів на міжбанківському валютному ринку суттєво не зросли й залишаються приблизно на попередньому рівні. Водночас курс долара піднявся до 45 грн і вище за тих самих обсягів торгів, що й раніше.

Експерт також зазначає, що суттєвих змін у ситуації на фронті та рівні підтримки України з боку США й Європи він не бачить. Тому, на його думку, ці чинники не пояснюють нинішнього руху курсу.

Козак припускає, що Національний банк може перевіряти, як валютний ринок реагуватиме на вищі курсові рівні. Водночас це лише одна з можливих інтерпретацій ситуації, а не підтверджене пояснення дій регулятора.

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