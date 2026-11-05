Курс доллара достигает рекордов. Действительно ли был ажиотаж на валюту и как реагирует НБУ

Резкая девальвация гривны

В конце сентября – в октябре официальный курс колебался и несколько раз превышал 45 гривен, в среднем он был на уровне около 44,6 гривен.

"Потом (почти сразу) он вырос до 45,6 гривен (официальный курс на 28 октября – ред.). То есть плюс одна гривна буквально через несколько дней – это очень быстро", – говорит президент инвестиционной группы "Универ", доктор философии в области государственного управления Тараса Козак.

К тому же на 4 ноября официальный курс доллара обновил рекорд и достиг 45,67 гривен.

Задача Нацбанка на валютном рынке – это сглаживание пиков, то есть не допускать ситуации, когда курс сильно меняется в одну или другую сторону. Это очень важно, поскольку для экономических агентов (компании, банки и населения) резкие колебания – это очень неудобная ситуация, ведь нет прогнозируемости.

"Проблема не в девальвации, а в резком падении, которое произошло в размере 1,5-2% за несколько дней, а это очень много", – говорит эксперт.

В НБУ признают, что во второй половине октября произошло ослабление гривны, но отмечают, что главными факторами этого стали снижение предложения валюты и рост спроса на нее.

Спрос на валюту вырос из-за разблокирования бюджетных расходов, приостановленных согласно правительственной программе экономии. В частности, возобновилось возмещение НДС компаниям, что вместе с другими расходами стимулировало спрос на валюту. В то же время предложение доллара в этом году значительно меньше из-за блокирования портов и ограничения экспорта, пояснили РБК-Украина в пресс-центре Нацбанка.

Ажиотажный спрос на доллар

Банки, компании и население и так постоянно слышат информацию о проблемах с получением внешней финансовой помощи, сокращением расходов, не возмещением НДС, блокированием портов и остановкой металлургии.

"Когда на таком фоне агент слышит еще и о резком росте курса доллара, он сразу бежит в обменник за валютой и начинается ажиотаж", – комментирует основатель компании "Универ".

Свидетельством того, что НБУ допустил слишком резкую девальвацию, является то, что обменный курс превышал стоимость доллара на межбанковском рынке на целую гривну, считает он.

"Обменники четко показывают оценку девальвации населением: когда наличный курс более чем на гривну превышает межбанк – это значит, что Нацбанк ошибся и допустил ажиотаж", – говорит Тарас Козак.

Представители Нацбанка отмечают, что спрос на доллар со стороны населения увеличился, что обусловлено типичным сезонным ростом, а также за счет того, что регулятор обновил ежемесячные лимиты для покупки валюты.

"На этом фоне отдельные участники рынка чрезмерно повысили котировки купли-продажи наличной валюты", – считают в Нацбанке.

Чтобы остановить чрезмерный рост стоимости доллара на наличном рынке, во-первых, НБУ провел консультации с рынком, а во-вторых, регулятор провел обмен безналичной валюты банков на наличные деньги для пополнения их касс.

В результате этой сделки, состоявшейся 3 ноября, оказалось, что спрос банков на наличный доллар составил всего 14 млн долларов, тогда как общее предложение от НБУ было на уровне 100 млн долларов.

"Нацбанк удовлетворил заявки банков в полном объеме, следовательно, экономических причин для увеличения разницы между официальным курсом и курсом продажи иностранной валюты финансовыми учреждениями нет", – прокомментировали изданию в НБУ и добавили, что подобный обмен был проведен 4 и будет осуществлен 5 ноября.

Мог ли НБУ избежать валютного скачка

Тарас Козак считает, что у Национального банка были все возможности, чтобы не допустить резкого скачка курса до 45,6 гривен. Для этого у него есть золотовалютные резервы. "Они – огромные (47,1 млрд долларов – ред.). К концу года Нацбанк ожидает, что они вырастут до более 60 млрд долларов", - говорит собеседник.

Но за прошедшую рабочую неделю (26-30 октября) Нацбанк и так осуществил рекордную интервенцию на межбанковском валютном рынке, продав 1,8 млрд долларов.

Допуская резкую девальвацию, регулятор "курит" золотовалютные резервы в большем размере, чем если бы он тратил их на поддержание процесса умеренной девальвации, считает Тарас Козак.

У Нацбанка есть и другие рычаги влияния – это ограничение покупки валюты для обеспечения некритического импорта, регулятор может общаться с банками и убедить их не вести агрессивную покупку валюты на межбанковском рынке, добавляет основатель компании "Универ".

В ответ в Нацбанке сообщили, что регулятор действительно провел консультации с рынком. В ходе дискуссии принимался во внимание тот факт, что НБУ удовлетворил часть спроса, которая требовалась банкам для наполнения их касс наличным долларом.

"Поэтому экономических причин для роста разницы между курсом наличных и безналичных сделок не было", – убеждены в НБУ.

Представители НБУ добавляют, что регулятор не имеет целей по конкретным значениям курса и придерживается политики на сглаживание чрезмерных колебаний на рынке.

Напомним, официальный курс гривны к доллару достиг рекордного уровня 45,6 гривен на 28 октября. За период менее 10 дней (с 19 октября) НБУ поднял официальный курс на 0,74 гривны.

После достижения максимума Нацбанк начал снижать официальный курс и на 2 ноября составляет 45,35 гривен.

Средний курс продажи валюты в кассах банков и обменных пунктах в течение 19-28 октября вырос с 45,28 до 46,14 гривны, по данным портала finance.ua.

На 4 ноября официальный курс достиг 45,66 гривен, но уже на 5 ноября он начал снижение до 45,53 гривен.

В течение 2-8 ноября средние курсы купли-продажи доллара на наличном рынке прогнозируются на уровне 45-45,7 гривен, отмечал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.