Долар може втриматися нижче 46 грн: експерт спрогнозував курс на наступний тиждень

На початку листопада валютний ринок України продовжить працювати під впливом воєнних ризиків, інфляційного тиску та попиту на іноземну валюту. Водночас різких курсових стрибків найближчим часом не очікується.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус Банку'' Тарас Лєсовий .

Протягом 2–8 листопада курс долара на міжбанківському ринку може коливатися в межах 44,85–45,7 гривні, а євро – 50–52 гривень. На готівковому ринку прогнозований діапазон становить 45–45,7 гривні за долар та 50–52 гривні за євро.

Що впливатиме на курс валют наступного тижня

Одним із головних чинників тиску на економіку залишатимуться російські атаки на енергетичну, виробничу та транспортну інфраструктуру. Пошкодження об’єктів змушують підприємства шукати альтернативні джерела електроенергії, змінювати логістичні маршрути та відновлювати обладнання. Додаткові витрати бізнесу, своєю чергою, посилюють інфляційний тиск.

Не менш важливим фактором буде вартість пального, яка впливає як на ціни перевезень, так і на виробничі витрати. За словами експерта, значна частина нинішнього інфляційного тиску зумовлена обставинами, на які споживчий попит має обмежений вплив.

Водночас безпосередня курсова ситуація залежатиме від дій Національного банку. За оцінками Лєсового, протягом наступного тижня попит на валюту може перевищувати пропозицію на 20–25%.

Для балансування ринку регулятору, ймовірно, доведеться зберігати значні обсяги валютних інтервенцій – орієнтовно на рівні 1–1,2 млрд доларів.

Саме механізм керованої гнучкості дасть змогу НБУ стримувати надлишковий попит і запобігати різким коливанням курсу. Тому, попри щоденні зміни котирувань, загальна ситуація на валютному ринку може залишатися прогнозованою.

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Чи буде дефіцит валюти та що відбуватиметься з готівковим курсом

На готівковому ринку курси купівлі та продажу валюти переважно орієнтуватимуться на міжбанківські котирування. Водночас у періоди підвищеного попиту різниця між ними може ситуативно збільшуватися майже до 1 гривні, а курс продажу – наближатися до верхньої межі прогнозованого діапазону.

Водночас підстав говорити про можливий дефіцит готівкової валюти немає. Українці можуть вільно купувати її за готівкові гривні без загального обмеження суми.

Експерт також звернув увагу, що для збереження заощаджень громадянам не обов’язково обирати виключно іноземну валюту.

Зокрема, гривневі депозити терміном на 3–6 місяців у середньому пропонують близько 14–14,5% річних. Вигідніші пропозиції можуть забезпечувати приблизно 16%, а максимальні ставки – 17–17,5%.

Наприклад, депозит на 50 тисяч гривень строком на шість місяців зі ставкою 16% річних принесе вкладнику орієнтовно 3080 гривень чистого доходу. Ще одним інструментом для збереження заощаджень залишаються облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Якими будуть коливання курсу долара та євро

За прогнозом Тараса Лєсового, наступного тижня щоденні зміни курсу залежатимуть від сегмента валютного ринку.

На міжбанку коливання можуть становити 0,05–0,15 гривні на день, у комерційних банках – 0,1–0,2 гривні, а в обмінних пунктах – до 0,3 гривні.

Різниця між курсами купівлі та продажу валюти, за оцінками експерта, становитиме:

На міжбанку: до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро.

до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро. У комерційних банках: 0,5–0,6 гривні за долар та 0,8–1 гривню за євро.

0,5–0,6 гривні за долар та 0,8–1 гривню за євро. В обмінних пунктах: 0,6–1 гривня за долар та 1–1,3 гривні за євро.

Середня різниця між курсами міжбанківського та готівкового ринків очікується на рівні 0,1–0,15 гривні. Загальні тижневі курсові відхилення можуть становити 1–1,5% від початкових значень.

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